Правительство Беларуси будет регулировать цены на социально значимые товары

Минск. Правительство Республики Беларусь расширило перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются министерством экономики, а также облисполкомами и Минским горисполкомом, сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совмина Беларуси от 7 декабря 2011 года №1655.

Согласно документу, перечень социально значимых товаров дополнен за счет таких позиций, как вареные колбасы, сосиски, пельмени, субпродукты, фарши, сыры, рыба, соль, овсяные хлопья, кофе, чай, также некоторые виды детского питания. Всего в этот перечень, цены на которые регулирует Минэкономики, вошло 27 товарных позиций.

«Ранее в перечень входило 14 позиций: это хлеб, мясо (говядина, свинина), молоко, сухие молочные смеси и мясные консервы для детского питания, сахар-песок, мука пшеничная, крупы, макаронные изделия, мясо птицы, яйцо куриное, коровье сливочное масло, подсолнечное и рапсовое масло, овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания», - пояснили в белорусском правительстве.

В пресс-службе отметили, что регулирование государством цен на эти товары сохраняется. Также в этом перечне находятся услуги детских оздоровительных лагерей.

Кроме того, расширен перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом. В него вошли такие новые позиции, как чулочно-носочные изделия и мыло.

Ранее регулирование осуществлялось только в отношении данных товаров для детей. Расширен перечень и за счет других детских товаров, в частности, это кровати, коляски, детские одеяла.

Теперь будут регулироваться и цены на услуги по ремонту обуви. Ранее в перечень социально значимых услуг входили ритуальные (в пределах минимума похоронного ритуала), услуги общих отделений бань (за исключением разрядов первого, высшего и "люкс"), а также социальные, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите. На них регулирование цен также сохранено.

Справка УНИАН. Постановление Совета Министров от 7 декабря 2011 года №1655 вносит изменения в постановление от 14 апреля 2011 года №495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».