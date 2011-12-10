Украина в этом МГ планирует экспортировать 27 млн. тонн зерна - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что Украина в этом маркетинговом году Украина планирует экспортировать 27 млн. тонн зерна.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала «Интер».

«В этом маркетинговом году мы планируем экспортировать 27 миллионов тонн зерна», - сказал министр.

По его словам, «одна тона стоит 300 долларов, а это- 8,5 млрд.дол». Он подчеркнул, что «это хороший бизнес для страны-поступления валютного баланса».

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в 2011-2012 МГ на уровне 26-27 млн. тонн.

По данным Минагропрода, на 1 декабря экспорт зерна составил 6,919 млн. тонн, из них пшеницы — 2,146 млн. тонн, в том числе продовольственной 1,107 млн. тонн и фуражной 1,04 млн. тонн, ячменя — 1,837 млн. тонн и кукурузы — 2,856 млн. тонн. «Причем за ноябрь мы смогли впервые пройти двухмиллионный рубеж и экспортировать 2,15 млн. тонн, с начала маркетингового года это наилучший показатель», - сообщал 5 декабря директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей КВАША.