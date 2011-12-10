ВР может затянуть принятие закона о рынке земли до предвыборной кампании - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК опасается, что принятие закона о рынке земли может быть затянуто до начала предвыборной кампании.

Такое мнение министр высказал в эфире телеканала «Интер».

Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Чего я боюсь и опасаюсь? Чтобы мы не затянули принятие закона во втором чтении до начала предвыборной гонки». «Это уже все - ни то что заговорят, а затрут , замнут и уничтожат», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».