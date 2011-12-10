ВР может затянуть принятие закона о рынке земли до предвыборной кампании - Присяжнюк
14:21, 10 декабря 2011Агро
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК опасается, что принятие закона о рынке земли может быть затянуто до начала предвыборной кампании.
Такое мнение министр высказал в эфире телеканала «Интер».
Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Чего я боюсь и опасаюсь? Чтобы мы не затянули принятие закона во втором чтении до начала предвыборной гонки». «Это уже все - ни то что заговорят, а затрут , замнут и уничтожат», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».
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