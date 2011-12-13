В Херсонской области осужден председатель поселкового совета за демонтаж оросительной системы

Чаплинский районный суд Херсонской области приговорил к 7 годам лишения свободы председателя Чаплинской поселкового совета за незаконный демонтаж оросительной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, должностному лицу инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Криминального кодекса Украины,

В ходе расследования дела, возбужденного в мае 2010 года следственным отделом УСБУ в Херсонской области, установлено, что должностное лицо организовало демонтаж 370 железобетонных плит мелиоративных каналов, которые находились на балансе органа местного самоуправления, и пытался реализовать их коммерческой структуре из Крыма.

Стоимость отчужденных конструкций составляла 680 тысяч гривен. Вместе с тем, объемы причиненных убытков значительно превышают указанную сумму. Изъятие канальных плит привело к фактическому разрушению более тысячи погонных метров оросительных магистралей, в результате чего 767 га сельхозугодий остались без полива и перешли в малопроизводительную категорию богарных земель.