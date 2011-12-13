Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, на востоке с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, в восточной части с мокрым снегом.

В большинстве западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Луганской областях - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части местами 10-13° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в среду ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.