Минагропрод увеличил прогноз пересева озимых культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины увеличило прогноз относительно площади пересева озимых культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции.

«Мы видим, что нам необходимо будет пересевать где-то 2,4-3 млн. га», - сказал он.

По словам министра, уже отрабатываются мероприятия по пересеву озимых, в частности, с учеными отрабатывается структура пересева, также отрабатываются возможные механизмы удешевления удобрений и горюче-смазочных материалов. Кроме того, подготовлено постановление Кабинета министров о выделении дополнительных средств для резерва дополнительных объемов семян, необходимых для пересева. Министр уточнил, что постановлением планируется на эти цели дополнительно направить 20 млн. грн.

Относительно структуры пересева Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что на сегодняшний день она еще отрабатывается с учеными, но, скорее всего, пересев будет осуществляться соей, кукурузой и ячменем, площади под подсолнечником расширяться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в 2012 году пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га - около 20%.