Украина переориентирует сахарную отрасль на производство биотоплива?

Украина планирует переориентировать сахарную отрасль на производство биотоплива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на ходе пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня есть поручение премьер-министра Украины – переориентировать отрасль по выращиванию сахарной свеклы на производство биотоплива. И мы этим сейчас занимаемся, потому что от энергоносителей мы импортозависимы», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что по структуре посевов Украина должна засевать сахарной свеклой около 1 млн. га, что позволит производить 60 млн. тонн сахарной свеклы, в то время как для внутренних потребностей и производства сахара Украине необходимо максимум 17-18 млн. тонн сахарной свеклы. «То есть, 40 млн. тонн мы должны направить на биотопливо. 40 млн. тонн сахарной свеклы – это 4 млн. тонн биотоплива. Я считаю, что эту программу начав, мы через 4-5 лет должны достичь этого уровня, если наш сахар не нужен на внешних рынках», - сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина не может найти внешних рынков для своего сахара, несмотря на то, что претензий к его качеству нет.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что он не понимает, почему Российская Федерация до сих пор не снимает пошлину на импорт украинского сахара, хотя этот вопрос обсуждается на всех встречах. «Мы четко понимаем, что внешнего рынка для сахара пока нет», - сказал министр. Он отметил, что в соглашении о зоне свободной торговли с Европейским Союзом прописаны достаточно хорошие объемы для импорта украинского сахара, и министр выразил надежду, что в дальнейшем экспорт сахара в ЕС не будет останавливаться регуляторными методами и барьерами, как это сейчас происходит относительно мяса птицы.