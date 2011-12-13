С начала маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 7,9 млн. тонн зерна

По состоянию на сегодняшний день, с начала текущего маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 7,9 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

В целом он прогнозирует экспорт зерна в текущем маркетинговом году в объеме 25-27 млн. тонн.

«Мы прогнозируем экспорт зерна в объеме 25-27 млн. тонн… Но рынок пока не активный», - сказал министр.

При этом он отметил, что запасов продовольственного зерна в Украине достаточно, даже учитывая неутешительное состояние озимых зерновых культур.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в текущем году Украина собрала 22,5 млн. тонн пшеницы, из которых 60% - продовольственное зерно при потребности внутреннего рынка в 5,5 млн. тонн. Министр уточнил, что на сегодняшний день экспорт пшеницы составил 1,5 млн. тонн.

«Запас у нас продовольственного зерна пшеницы достаточный. И у нас есть соглашение, подписанное с зернотрейдерами, мы вместе мониторим и внешний экспорт, и внутреннюю продовольственную безопасность. Сегодня мы не видим никаких угроз для внутренней продовольственной безопасности в продовольственном зерне", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в 2011-2012 МГ на уровне 26-27 млн. тонн.

По данным Минагропрода, на 1 декабря экспорт зерна составил 6,919 млн. тонн, из них пшеницы - 2,146 млн. тонн, в том числе продовольственной - 1,107 млн. тонн и фуражной - 1,04 млн. тонн, ячменя - 1,837 млн. тонн и кукурузы - 2,856 млн. тонн.