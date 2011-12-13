Присяжнюк выступает за возобновление механизма зерновых расписок

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК выступает за возобновление действия механизма зерновых расписок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Мы должны в начале 2012 года отработать механизм зерновых расписок, который бы позволил финансировать агросектор путем форвардных закупок», - сказал министр, отметив, что это мировой опыт и в Украине такой механизм действовал до 2010 года.

«Я убежден, что мы должны его внедрить в экономику агросектора», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.