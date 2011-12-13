Потери аграриев от гибели озимых культур составляют около 3,8 млрд. грн. - УКАБ

Эксперты Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) оценивают потери, которые понесли аграрии от гибели посевов озимой пшеницы, ячменя и рапса, на уровне 3,8 млн. грн.

Такие оценки экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщила УНИАН пресс-служба.

Отмечается, что при расчетах учитывалась стоимость подготовки почвы (культивация, предпосевная обработка), посев со стоимостью семян и первое внесение средств защиты растений. Стоимость минеральных удобрений не учитывалась, поскольку питательные вещества из почвы могут быть использованы культурами, которые будут посеяны на этих площадях.

По данным УКАБ, озимые культуры могут быть потеряны на около 40% площадей посевов. Часть посевов не взошла, а некоторые посевы находятся в плохом состоянии в связи с недостаточным количеством осадков этой осенью. «Угроз для продовольственной безопасности Украины данная ситуация не несет, учитывая ожидаемые значительные переходящие запасы зерновых. Однако компании находятся в сложной ситуации, поскольку они понесли расходы на посев озимых культур, а сейчас необходимо думать о пересеве и закладывать в бюджеты необходимые средства. Так, потери на 1 га пшеницы или ячменя, которые не дали нормальных всходов, составили 1050 грн., по рапсу - 1200 грн. Ввиду того, что экспорт зерновых не очень активный, компании с диверсифицированным производством имеют лучшую ситуацию», - отметила эксперт аграрных рынков (УКАБ) Ирина КУЛИК.

Напомним, что по данным МинАП, озимой пшеницей было засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.