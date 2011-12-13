Украина собрала почти 58 млн. тонн зерна

По данным на 13 декабря аграрии собрали зерновые культуры с 15,3 млн. га площадей, что составляет 99% от прогноза, намолочено 57,951 млн. тонн зерна (в бункерном весе), что на 16,466 млн. тонн больше аналогичного показателя прошлого года. Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В том числе пшеница собрана с 6,7 млн. га (100% площадей) и намолочено 23,18 млн. тонн, что на 5,286 млн. тонн больше 2010 г. Ячмень намолочен с 3,7 млн. га (100%), собрано 9,477 млн. тонн, что на 0,241 млн. тонн больше 2010 г. Рожь убрана с 0,28 млн. га (100%), намолочено 0,604 млн. тонн, что на 0,093 млн. тонн больше 2010 г. Кукуруза собрана с 3,5 млн. га (98%), намолочено 22,344 млн. тонн, что на 10,293 млн. тонн больше 2010 г.