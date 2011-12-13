Украина экспортировала 7,5 млн. тонн зерна - на 1,8 млн. тонн больше прошлогоднего

Украина с начала маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 г. - 30 июня 2012 г.) экспортировала 7,523 млн. тонн зерна, что на 1,8 млн. тонн больше, чем за аналогичный период 2010-2011 МГ.

Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на внешние рынки было поставлено 2,23 млн. тонн пшеницы (на 0,041 млн. тонн меньше прошлого МГ), в том числе 1,136 млн. тонн (на 0,758 млн. тонн меньше) продовольственной и 1,095 млн. тонн (на 0,717 млн. тонн больше) фуражной, ячменя — 1,869 млн. тонн (на 0,48 млн. тонн меньше) , ржи — 0,006 млн. тонн (на 0,033 млн. тонн меньше), и кукурузы - 3,342 млн. тонн ( на 2,354 млн. тонн больше).

Кроме того, экспорт рапса составил 0,771 млн. тонн, что на 0,427 млн. тонн меньше против прошлого года.

Также сообщается, что на 9 декабря т.г. в портах и припортовых элеваторах имелось в наличии 1,065 млн. тонн зерна, в том числе 0,311 млн. тонн пшеницы, 0,158 млн. тонн ячменя, 0,589 млн. тонн кукурузы и 0,008 млн. тонн других зерновых. Загружено на корабли 0,394 млн. тонн, в том числе 0,129 млн. тонн пшеницы и 0,264 млн. тонн кукурузы.