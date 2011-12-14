Завтра дожди ожидаются на западе Украины

Завтра ночью в западных областях Украины ожидается местами небольшой, днем умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом.

На остальной территории Украины без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и в первой половине дня в Украине туманы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла (ночью на востоке и в Карпатах около 0°, днем в южных областях 5-10° тепла, в Крыму до 15°).

В Киевской области в четверг - без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве температура ночью и днем 4-6° тепла.