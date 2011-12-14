В 2010-2011 гг. количество овощехранилищ в Украине увеличилось втрое — Присяжнюк

В 2010-2011 гг. количество овощехранилищ в Украине увеличилось втрое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«Два года назад мы инициировали развитие логистики, строительство овощехранилищ и оптовых рынков. На сегодня мы имеем динамичный рост в этих направлениях. В течение 2010-2011 годов в Украине было построено овощехранилищ втрое больше, чем было до этого. Может, это не полностью покрывает потребность, но я убежден, что в последующие годы эта работа будет еще эффективнее», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что украинский сельхозпроизводитель способен вырастить то количество овощей и фруктов, которые необходимы для потребителя внутри страны, но из-за отсутствия логистики и складов хранения раньше терялось до 40% овощей и фруктов. «Сельхозпроизводители выращивали продукты, а без рынков сбыта их урожаи сгнивали на огороде или скармливались скоту. Сельхозпроизводитель не получал прибыль, а потребитель - национальный качественный продукт », - отметил министр. По словам главы Минагрополитики, инициированная Правительством программа развития логистики и овощехранилищ позволит ликвидировать эти недостатки и Украины станет менее импортозависимой в различных сегментах продуктов питания, в том числе и фруктово-овощном.

«Экспорт овощей и фруктов уже вырос втрое. Уже отечественные аграрии экспортируют картофель, наши яблоки конкурируют с польскими на рынках Российской Федерации. То есть мы постепенно и уверенно завоевываем внешние рынки и отвоевываем внутренние, избавляясь от импортозависимости », - сообщил глава Минагрополитики.