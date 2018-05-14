Доктор Саймон Шейн: «Яичный бизнес требует новых технологий»

В Соединенных Штатах Америки профессора департамента эпидемиологии и общественного здоровья Университета Луизианы доктора Саймона Шейна называют "ветераном яичной отрасли". Свыше 35 лет он консультирует производителей курятины и яйца в спектре от здоровья отдельного животного до стратегического развития большой компании в Европе, США, Латинской Америке, в Южной Африке и на Ближнем Востоке. От начала создания отрасли в Украине он активно наблюдает за работой наших предприятий, потому что считает нашу страну хорошим плацдармом для обеспечения продуктами питания, в том числе, группой протеинов, Европы, Ближнего Востока и азиатского региона. Своими впечатлениями о темпах развития отечественного яичного бизнеса и в частности компании "Авангард" доктор Шейн недавно поделился на страницах авторитетного международного издания World Poultry. Мы решили выяснить, насколько перспективен агробизнес сегодня в мире и может ли Украина претендовать на достойное место в мировой иерархии поставщиков продовольствия.

Как Вы оцениваете мировую потребность в протеиновой группе продовольственных товаров на ближайшие 3 - 5 лет?

Потребность в белке животного происхождения (яйца, мясо бройлеров, свинина) в течение следующих пяти лет будет зависеть от спроса связанного с увеличением доходов жителей Азии. Не только из-за того, что в этом регионе наибольшая концентрация населения. Но и из-за того, что здесь активнее всего на планете формируется средний класс – люди, которые хотят потреблять более качественную еду, готовы больше платить за это. Преимущественно благодаря этому спросу до 2020 года потребление мяса в мире, по прогнозам Мировой продовольственной организации (FAO), вырастет до 300 млн. тонн, потребление молока - до 700 млн. тонн, а потребность в яйце увеличится до свыше 71 млн. тонн в год. Это приблизительно на 15-20% больше, чем сейчас.

Как будет изменяться цена на эту группу в связи с дальнейшим ростом спроса?

Цены на продукцию животного происхождения будут зависеть от спроса и предложения. Много стран имеют ограниченный производственный потенциал. Например, у них нет возможности выращивать зерно. Поскольку корма занимают от 70% в себестоимости яйца, то конечная цена продукта очень чувствительна к зерновой логистике. Те страны, которые имеют возможность вертикально интегрировать всю цепочку от зерна к готовому яйцу или яичному порошку - будут диктовать цены тем, у кого таких возможностей меньше. Удовлетворить внутренний спрос смогут лишь страны, которые имеют доступ к зерновой и растительной группам. Излишки будут экспортироваться. Украина также имеет значительный потенциал экспортера яичных продуктов и яиц на доступные рынки Восточной Азии, Ближнего востока.

Какая региональная расстановка сил поставщиков яйца сейчас? Какие особенности стран, которые вошли в ТОП-10 лидеров?

В действительности объем международной торговли яйцом является ограниченным и представляет небольшую часть производства. Топ-10 стран - Китай, США, Индия, Мексика, Япония, Россия, Бразилия, Индонезия, Украина, Франция - вместе производят около 70% всего яйца в мире. Их основные преимущества - это доступ к большим площадям земли для засева их зерновыми. Впрочем, Украина недостаточно использует этот потенциал. Если по объемам производства Украина занимает 9 место (913 тыс. тонн в 2010 году), то по объемам экспорта - лишь 18-ое (около 20 тыс. тонн). Вам следует активнее пользоваться своими преимуществами: низкой стоимостью кормов и высокими технологиями. Ведь на рынке яйца дифференциация продукции является минимальной. А цена является главным маркетинговым фактором. Следовательно, чем ниже себестоимость - то больше конкурентоспособность. Для дальнейшей экспансии Украины не существует никаких уникальных или специфических ограничений, кроме транспортнной инфраструктуры. Факторы, которые повысят конкурентоспособность отрасли производства яйца, - это наличие зерновых и растительных белков для поддержания конкурентоспособных цен, сотрудничество с правительством в рациональных и научно-обоснованных программах борьбы с заболеваниями, государственная поддержка для продвижения экспорта, единные стандарты качества и безопасности продукции для поддержки благоприятного имиджа яичной отрасли и ее продукции на экспортных рынках. Такие факторы как заболевания, экстремальные погодные явления, государственное регулирование являются общими для всех стран-производителей.

Какой объем инвестиций в эту отрасль Украина могла бы привлечь? Кто мог бы быть потенциальным инвестором?

Современное производство яйца в эффективных промышленных масштабах действительно требует значительных инвестиций в земельные участки, здания, сооружения и оборудование для производства кормов, производство яиц, упаковки, переработки и распределения. При этом, это могут быть как ресурсы самой компании, так и арендованные, например, у государства. Если мы говорим об удваивании объема производства, то, по меньшей мере, надо вложить в это около 1 млрд. дол. Наиболее мотивируемым инвестором, очевидно, могли бы быть большие потребители продуктов протеинов. Я бы советовал обратить внимание на наибольших импортеров яйца - Германию, Нидерланды, Францию, Гонконг, Ирак, Сингапур, Соединенное Королевство, Объединенные Арабские Эмираты. И если европейские страны вряд ли допустят в ближайшее время на свои рынки иностранных производителей, даже если это будут европейские средства, проинвестированные в Украину, то в Восточной Азии вполне возможно найти тех, кто готов вкладывать деньги в украинское село. Большие производители, такие как "Авангард", должны иметь возможности для привлечения иностранных инвестиций. Потому что дальнейшее технологическое развитие и повышение эффективности аграрного производства без таких инвестиций не возможны.

Какие инвестиции в эту отрасль более эффективны - внутренние или внешние? Почему?

Часть финансирования из внешних источников предопределена восприятием риска и потенциальной прибылью инвесторов. Например, тот же "Авангард" успел привлечь средства и на ІРО, и через еврооблигации как раз в тот момент, когда риски инвестирования в Украину были ниже. Сейчас с такими формами привлечения средств работать очень сложно. Хотя ІРО с его постоянными отчетами и заявлениями – это, по-видимому, один из немногих очень прозрачных способов привлечь финансирование.

Какой должна быть компания, чтобы претендовать на часть рынка или экспорта?

Во-первых, это должно быть компания, которая может себе позволить производить яйцо по цене очень близкой к себестоимости. Такой подход есть лишь в вертикально интегрированных компаниях, которые выращивают зерно, сами перерабатывают его на корма, сами выращивают курицу, и сами перерабатывают яйцо на порошок. Вся добавленная стоимость остается в пределах одной компании. Во-вторых, это должны быть высокие технологии. Это вызвано повышенными требованиями не только к качеству продукции, но и к скорости доставки, себестоимости, ассортимента. По большому счету более выгодно сегодня строить птицефермы с нуля, а не перестраивать старые комплексы, не рассчитанные ни по размеру, ни по оснащению для новых систем жизнеобеспечения курицы. А для того, чтобы обеспечить себе такое обновление компания должна иметь хорошие обороти и диверсифицированные риски.

Кто сможет обеспечить эти требования среди украинских производителей?

Перечень достаточно небольшой и лидирует в нем "Авангард". У "Авангарда", кстати, на весь спектр технологических преимуществ компании накладывается еще и менеджерский талант руководителя. Думаю, что Олег Бахматюк действительно проникается сельскохозяйственным бизнесом. Иначе бы компания не достигла сегодняшних результатов, заняв второе в мире место по производству. Если это была его идея - развивать крупный агрохолдинг, который будет иметь предприятия чуть ли не в каждом регионе Вашей страны, - то это один из самых удачных бизнес-ходов. Потому что это органическая экспансия и консолидация в одних руках активов необходимых для вертикальной интеграции бизнеса.

Чего украинским предприятиям не хватает для нормальной работы внутри страны и полноценного выхода на внешние рынки?

Первое, чего вам не хватает - это прогнозируемая и благоприятная регуляторная среда. Если Вы хотите строить страну, которая прокормит весь мир, - то зачем сразу вводить пошлины, которые не позволят этого сделать? Государственная поддержка тоже нужна. Потому что поставки яйца или других белковых продуктов в такие страны как Ирак или Сирия - очень сильно зависят от точки зрения первых лиц, от их договоренностей или даже рукопожатий. Если компания сама пробьется к такой стране, где личное знакомство и личные гарантии являются единственным залогом успеха бизнеса - это будет двойная победа.

Лина Кострик (для УНИАН)