Украине не хватает прогнозированной и благоприятной регуляторной среды - эксперт

Украине не хватает прогнозированной и благоприятной регуляторной среды для нормальной работы производителей и выхода на внешние рынки. Такое мнение УНИАН высказал профессор департамента эпидемиологии и общественного здоровья Университета Луизианы (США), доктор Саймон ШЕЙН.

«Первое, чего вам не хватает, - это прогнозируемой и благоприятной регуляторной среды. Если вы хотите строить страну, что прокормит весь мир, - то зачем сразу вводить пошлины, которые не позволят этого сделать? Государственная поддержка тоже нужна. Потому поставки яйца или других белковых продуктов в такие страны, как Ирак или Сирия, - очень сильно зависят от точки зрения первых лиц, от их договоренностей или даже рукопожатий. Если компания сама пробьется к такой стране, где личное знакомство и личные гарантии являются единственным залогом успеха бизнеса, - это будет двойная победа», - считает эксперт.

При этом, по его мнению, у украинских производителей яиц и яичных продуктов хорошие перспективы, поскольку потребность в белке животного происхождения (яйцо, мясо бройлеров, свинина) в течение следующих пяти лет будет зависеть от спроса, связанного с увеличением доходов жителей Азии. «Не только потому, что в этом регионе самая большая концентрация населения, но и потому, что здесь наиболее активно на планете формируется средний класс - люди, которые хотят потреблять более качественную пищу, готовы больше платить за это. Преимущественно благодаря этому спросу к 2020 году потребление мяса в мире, по прогнозам Всемирной продовольственной организации (FAO), возрастет до 300 млн. тонн, потребление молока - до 700 млн. тонн, а потребность в яйце увеличится до более 71 млн. тонн в год. Это примерно на 15-20% больше, чем сейчас», - отметил С.ШЕЙН.

По мнению специалиста, для дальнейшей экспансии Украины на мировые рынки не существует никаких уникальных или специфических ограничений, кроме транспортной инфраструктуры. «Факторы, которые повысят конкурентоспособность отрасли производства яйца, - это наличие зерновых и растительных белков для поддержания конкурентоспособных цен, сотрудничество с правительством относительно рациональных и научно-обоснованных программ борьбы с заболеваниями, государственная поддержка для продвижения экспорта, единые стандарты качества и безопасности продукции для поддержания благоприятного имиджа яичной отрасли и ее продукции на экспортных рынках. Такие факторы, как заболевание, экстремальные погодные явления, государственное регулирование, являются общими для всех стран-производителей», - отметил эксперт.

Оценивая объем инвестиций в эту отрасль, который Украина могла бы привлечь, С.ШЕЙН сообщил, что современное производство яйца в эффективных промышленных масштабах действительно требует значительных инвестиций в земельные участки, здания, сооружения и оборудование для производства кормов, производство яиц, упаковки, переработки и распределения. При этом, это могут быть как ресурсы самой компании, так и арендованные, например, у государства. «Если мы говорим об удвоении объема производства, то, как минимум, надо вложить в это около 1 млрд. долл. Наиболее мотивированным инвестором, очевидно, могли бы быть крупные потребители протеиновых продуктов. Я бы советовал обратить внимание на крупнейших импортеров яйца - Германию, Нидерланды, Францию, Гонконг, Ирак, Сингапур, Соединенное Королевство, Объединенные Арабские Эмираты. И если европейские страны вряд ли допустят в ближайшее время на свои рынки иностранных производителей, даже если это будут европейские средства, проинвестированные в Украину, то в Восточной Азии вполне возможно найти тех, кто готов вкладывать деньги в украинское село», - отметил специалист, добавив, что крупные производители, такие как "Авангард", должны иметь возможности для привлечения иностранных инвестиций, поскольку дальнейшее технологическое развитие и повышение эффективности аграрного производства без таких инвестиций не возможны.