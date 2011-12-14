Правительство намерено увеличить объемы использования орошаемых земель

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время увеличить объемы использования орошаемых земель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня в Украине используется только 20% орошаемых земель из того объема, который был при Советском Союзе.

По словам А. КЛЮЕВА, будет создано государственное предприятие, в которое будут включены все не использованные ранее орошаемые земли, и с помощью кредитных ресурсов будет восстанавливаться инфраструктура для их орошения. Целесообразность этого он, в частности, объяснил тем, что урожайность на орошаемых землях в 2 раза выше.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует направить на поддержку агропромышленного комплекса Украины в 2012 году 39,9 млрд. грн., в том числе 70 млн. грн. – на компенсацию стоимости электроэнергии, используемой для полива на орошаемых землях.