В Украине растет количество псевдоорганической продукции

Федерация органического движения обеспокоена ростом количества псевдоорганической продукции на рынке Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления федерации органического движения Евгений МИЛОВАНОВ.

«Поскольку спрос начал расти... в Украине, в первую очередь в Киеве, начали появляться псевдоорганические продукты», - сообщил Е.МИЛОВАНОВ.

Он отметил, что в условиях отсутствия законодательства об органическом производстве, все больше производителей начинают называть свою продукцию «органическая», или «био», или «эко», при этом некоторые из них не прошли органическую сертификацию и не имеют необходимых сертификатов. «Именно такая нечестная практика подрывает доверие потребителей к настоящим органическим производителям и органической продукции в целом», - отметил Е.МИЛОВАНОВ. По его словам, псевдоорганическая продукция появилась в чаях, молочном сегменте и другой животноводческой продукции.

При этом он отметил, что иногда такая продукция стоит дороже сертифицированной органической. «Как не удивительно, я сегодня купил псевдомолоко в два раза дороже, чем сертифицированное органическое молоко», - сообщил Е.МИЛОВАНОВ.

«В Украине действует 15 уполномоченных сертифицирующих органов, в том числе 1 украинский и 14 представительств разных европейских. Эти сертифицирующие органы подтверждают, что те или другие продукты сертифицированы. Для того, чтобы продукт назывался органическим, он должен быть сертифицирован в соответствии с европейскими стандартами», - сообщил Е.МИЛОВАНОВ.

Он отметил, что если потребитель видит какой-либо логотип органической продукции, он может в магазине попросить копию соответствующего сертификата, а также зайти на сайт соответствующего сертифицирующего органа или связаться с ним по телефону и спросить о том, действительно ли сертифицирован производитель и его производство или нет.

При этом он подчеркнул, что в Украине растет спрос на органические продукты и производители такой продукции стараются его удовлетворить.