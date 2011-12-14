Потребность Украины в мясе будет обеспечена за счет собственного производства - Клюев

Правительство Украины прогнозирует, что в ближайшие два года Украина сможет отказаться от импорта мясной продукции, и будет обеспечивать свою потребность за счет собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в среду.

«В ближайшие два года мы перестанем завозить мясную продукцию. Собственным производством полностью покроем потребность», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, на сегодня Украина импортирует 200-300 тыс. тонн мясной продукции ежегодно. При этом он уточнил, что за последний год этот показатель удалось сократить на 50 тыс. тонн.