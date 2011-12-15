Спасатели предупреждают о паводке и затоплении сельхозугодий в Закарпатье

В Закарпатской области спасатели предупреждают о сильных осадках в течение трех ближайших суток и формировании высокого паводка и затоплении сельскохозяйственных угодий.

Об этом сегодня корреспондента УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по данным Закарпатского гидрометцентра, в течение трех суток - 15-17 декабря - по всей территории области ожидаются сильные дожди, временами с перерывами. На реках края на 2-3 метра повысится уровень воды с выходом ее на пойму.

По данным Центра пропаганды, в нижних течениях реки Боржава уровень воды достиг максимального: уже зафиксировано повышение на 1,65-3,04 метра над нулевой отметкой.

Также в настоящее время сформировался максимальный уровень воды на реке Латорица.

В виду формирования высокого паводка, по данным Центра пропаганды, прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий сел Заречье, Каменское и Большие Комьяты в Иршавском районе.