«Мироновский хлебопродукт» увеличил производство зерновых и масличных на 88%

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, в 2011 году увеличило производство зерновых и масличных культур на 88% против прошлого года - до 1,7 млн. тонн (в 2010г. - 913 тыс. тонн).

Об этом сообщил сегодня, 15 декабря, на встрече с журналистами первый заместитель главы правления компании Юрий МЕЛЬНИК.

По данным пресс-службы компании, в 2011 году она перевыполнила ранее заявленные производственные планы на уровне 1,5 млн. тонн.

«Нами озвучивалась цифра около 1,5 млн. тонн зерновых и масличных культур, то, что должно поступить на элеваторы, мы можем сегодня сказать, что этой цифры мы сегодня достигли», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК. В частности, кукурузы собрано 1,06 млн. тонн (в учетном весе), пшеницы — 0,264 млн. тонн, подсолнечника — 0,076 млн. тонн, сои — 0,021 млн. тонн, ячменя — 0,037 млн. тонн и рапса — 0,025 млн. тонн.

«Компания, как и планировала, обработала весь свой земельный банк, который в целом по всем предприятиям составляет около 280 тыс. га, но по растениеводческим предприятиям — около 250 тыс. га», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК. По его данным, кукуруза занимала в структуре посевов около 43%, что составляет почти 108 тыс. га, пшеница — почти 21% или 52 тыс. га, подсолнечник — 10% или почти 27 тыс. га. «Четвертая культура — соя, она для нас становится приоритетной культурой и мы за год посевные площади сои увеличили в 5 раз, с 2,2 тыс. га до 11 тыс. га. Планы на 2012 год — наращивание посевов сортовой сои до 18-19 тыс. га», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК. Площади под ячменем выросли с 2,8 тыс. га до 9,3 тыс. га, это почти 4%, под рапсом вдвое — до 9,2 тыс. га.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что в текущем году все культуры прибыльны. Значительная часть урожая будет направлена на внутренне использование, однако треть урожая будет продана. Он сообщил, что компания планирует реализовать 0,58 млн. тонн на сумму 1,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины.

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

Продукция «Мироновского хлебопродукта» производится под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.