Суд разрешил продавать алкоголь и сигареты в Черкассах в ночное время

Сосновский районный суд Черкасс удовлетворил иск нескольких предпринимателей – владельцев супермаркетов города - и отменил один из пунктов решения Черкасского горсовета об ограничении продажи алкоголя и сигарет, в частности о запрещении реализации этих товаров в ночное время.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, постановление суда еще не вступило в законную силу и будет обжаловано мэрией в Киевском апелляционном административном суде. Поэтому до принятия окончательного решения суда – в Черкассах продолжает действовать запрет на продажу алкоголя и табака в ночное время.

Как рассказала корреспонденту УНИАН начальник отдела судебного сопровождения Черкасского горисполкома Виктория ГОРШАНОВА, мэрия не соглашается с аргументами суда, изложенными в постановлении, поэтому готовится апелляционная жалоба на решение суда.

По мнению В.ГОРШАНОВОЙ, рассмотрение этого дела, скорее всего, дойдет до Высшего административного суда Украины, который и определит практику относительно этой категории дел по всей стране.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Черкасский горсовет принял постановление, которым запретил продажу алкоголя и табака с 22.00 до 8.00: в заведениях торговли, на территории парков, скверов, на территории пляжей и в заведениях, где предоставляются платные услуги доступа к сети Интернет. Также запрещено торговать пивом (кроме пива в пластиковой таре), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями в радиусе 200 м от мест проведения массовых мероприятий. Кроме того, с 1 января 2012 года будет запрещена продажа табака и алкоголя, кроме безалкогольного пива, в МАФах – временных сооружениях общей площадью меньше 30 кв. метров.

По мнению начальника отдела судебного сопровождения Черкасского горисполкома В.ГОРШАНОВОЙ, решение горсовета принято в соответствии с нормами законодательства, с целью упорядочения в Черкассах розничной торговли алкогольными и табачными изделиями. При этом режим работы заведений торговли не был ограничен, ведь они имеют широкий ассортимент продукции, которую могут реализовать круглосуточно.