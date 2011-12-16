В Индии уже 150 человек погибли от отравления поддельным алкоголем
10:12, 16 декабря 2011Агро
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По последним данным, уже 150 человек погибли от отравления поддельным алкоголем на востоке Индии.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», около 350 человек госпитализированы.
Трагедия произошла в одной из деревень недалеко от Калькутты. Большинство погибших – крестьяне, чернорабочие и рикши.
Полиция арестовала 10 человек, которых подозревают в производстве и продаже поддельного алкоголя.
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