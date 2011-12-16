В Индии уже 150 человек погибли от отравления поддельным алкоголем

По последним данным, уже 150 человек погибли от отравления поддельным алкоголем на востоке Индии.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», около 350 человек госпитализированы.

Трагедия произошла в одной из деревень недалеко от Калькутты. Большинство погибших – крестьяне, чернорабочие и рикши.

Полиция арестовала 10 человек, которых подозревают в производстве и продаже поддельного алкоголя.