«Хлеб Инвестбуд» закупил для Аграрного фонда по форварду зерна на 1,55 млрд. грн.

ООО «Хлеб Инвестбуд», являющийся торговым агентом Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), в ходе программы форвардных закупок для Аграрного фонда закупил 890 тыс. тонн на 1,55 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте компании со ссылкой на генерального директора компании Роберта БРОВДИ.

По его словам, в ходе выполнения программы в период с 18 марта по 10 июня 2011 года компания подписала 1215 форвардных контрактов на поставку продовольственной пшеницы, гречихи и ржи с авансовой оплатой аграриям 70% (более 1 млрд. грн.) от стоимости будущего урожая.

«В итоге 890 тыс. тонн зерновых, предусмотренные форвардной программой на общую сумму 1,55 млрд. грн, были поставлены и оплачены. На сегодня полным ходом идет передача закупленного по форварду зерна на баланс Аграрного фонда. Таким образом, форвардную программу можно считать успешно завершенной», – сообщил Р. БРОВДИ.

Как отметил гендиректор, в августе-октябре 2011 года цены форвардных контрактов на продпшеницу 2-4 классов и рожь «были на 100-170 грн. выше среднерыночных». «А по гречихе, если брать, к примеру, сентябрь, форвардная цена превышала рыночную на несколько сотен гривен. Исходя из сказанного, можно сделать вывод: форвардная программа оказалась полезной и выгодной для украинских аграриев”, – резюмировал он.

Справка УНИАН. Форвардные закупки для Аграрного фонда с 18 марта 2011 года осуществляет ООО “Хлеб Инвестбуд” – ГПЗКУ согласно соответствующему договору.

В этом году финансирование форвардных закупок осуществляется тремя траншами: первые 50% суммы форвардного контракта производитель получил сразу после его подписания перед посевной, 20% – перед жатвой, последние 30% – после сбора урожая и его поставки.

Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, выступая главным контрагентом государства в операциях по зерновым культурам. Соучредителями компании являются как государство, так и частные инвесторы.