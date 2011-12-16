Завтра в Украине сохранится дождливая погода, днем до 8° тепла

Завтра, 17 декабря, в Украине сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в большинстве западных областей ожидаются сильные, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные дожди с мокрым снегом, только на востоке, в Приазовье и Крыму без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах местами 25 м/с, на высокогорье 35-40 м/с.

Температура ночью составит 0-5° тепла, днем 3-8°, в южных областях до 11°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра облачно, временами дождь (ночью небольшой). Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.