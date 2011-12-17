На завтра синоптики прогнозируют дожди и незначительное похолодание

На завтра в Украине синоптики прогнозируют дожди и незначительное похолодание.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 декабря будет облачно с прояснениями. На Правобережье ночью дождь с переходом в мокрый снег (в Карпатах местами сильные осадки), днем без существенных осадков. На остальной территории дожди, ночью и утром местами сильные. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью в горных районах и в Приазовье местами 25-30 м/с. Температура ночью и днем 1-6°, в западных областях около 0°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-5° тепла.