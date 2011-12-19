Белорусское предприятие «Беллакт» начало экспорт детского питания в Украину

Детское питание производства ОАО «Беллакт» (Волковыск, Гродненская область) начало поставляться в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, продукция белорусского предприятия в розничную сеть Украины поступит уже 19-20 декабря. Первая партия детского питания сейчас проходит процесс растаможки, после завершения которого поступит в продажу.

В октябре 2011 года ОАО «Беллакт» посетили представители управления ветеринарной медицины Черниговской области, которые проинспектировала предприятие с целью изучения санитарно-эпидемиологической ситуации. После успешно пройденной инспекции компания «Беллакт» получила официальное разрешение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины на поставку детского питания.

В 2012 году планируется отгрузить в Украину 300 тонн детского питания, в том числе детские смеси, молочные каши и плодово-овощное пюре.

Справка УНИАН. Предприятие «Беллакт» создано в 1970 году, акционировано в 1995-м. В настоящее время «Беллакт» является одним из крупнейших производителей сухих продуктов для детского питания на постсоветском пространстве. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 700 тонн молока в сутки (255 тыс.тонн в год).

В мае этого года было открыто официальное представительство ОАО «Беллакт» в Украине. В его состав вошли 15 специалистов в области детской нутрициологии и диетологи.