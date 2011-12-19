Законопроект о рынке земель в пятницу не будет рассматриваться - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в пятницу не будет рассматриваться законопроект о рынке земли во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в розданном проекте повестки дня на следующую неделю предусмотрено в пятницу рассмотрение этого вопроса, но это «не отвечает действительности».

По его словам, «вкралась техническая ошибка».

В.ЛИТВИН сказал, что сейчас поступают предложения от комитетов и народных депутатов относительно этого законопроекта.

Он напомнил, что следующую неделю - с 26 по 30 декабря - народные депутаты Украины будут работать с избирателями. Но при этом отметил: «Если не будет экстраординарных вопросов».

Председатель ВР сообщил, что на текущей пленарной неделе предусмотрено рассмотрение 117 вопросов и, в частности, 40 правительственных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».