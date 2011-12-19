«Молочный альянс» планирует в октябре 2012г. запустить завод детского питания

Группа компаний «Молочный альянс», один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине, планирует в октябре 2012 года запустить завод детского питания на базе Яготинского маслозавода.

как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров АО «Молочный альянс» Сергей ВОВЧЕНКО.

«В этом году мы решили пойти в новый для нас рынок молочной продукции и начали строительство завода детского питания. Это фактически будет цех Яготинского маслозавода. В октябре следующего года на прилавках магазинов должна появиться наша продукция для детей от 8 месяцев до 3-х лет», - сообщил С.ВОВЧЕНКО.

По его словам, предварительно инвестиции в завод оцениваются в 160 млн. грн., и 75% средств будет направлено на закупку оборудования. Отмечается, что на заводе будет установлено оборудование компании «Тетра-Пак».

В компании уточнили, что ассортимент продукции для детского питания будет включать молоко, кисломолочные продукты, детские йогурты и творожки.

По словам С.ВОВЧЕНКО, первая очередь завода рассчитана на 40 тонн в сутки, но в первый год компания планирует производить 10 тонн в день, поскольку «рынок должен привыкнуть, что появилась такая продукция». О сроках строительства второй очереди С.ВОВЧЕНКО не сообщил, отметив, что компания хочет позже производить более широкий ассортимент продукции для других возрастных категорий детей, и для этого будет установлено дополнительное оборудование. После запуска второй очереди мощность завода увеличится до 60 тонн. Он отметил, что цель компании — занять 25% рынка детского питания. «Мы провели исследование рынка, согласно которому в ближайшие 5-7 лет, даже если будут реализованы еще 4-5 таких проектов, насыщения рынка по детскому питанию в Украине не будет», - отметил С.ВОВЧЕНКО.

Председатель правления ПАО «Яготинский маслозавод» Александр СИРЕНКО отметил, что молоко для нового завода будет закупаться на ферме Украинской молочной компании, расположенной в Згуровском районе Киевской области, а также еще на ряде предприятий, которые пройдут сертификацию.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

АО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Варвамаслосырзавод, компании «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон». Продукция предприятий холдинга выпускается под торговыми марками «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».