Украина экспортировала сахара в 13 раз больше прошлогоднего - УКАБ

С начала 2011/2012 маркетингового года (МГ, 1 сентября 2011 г. - 31 августа 2012 г.) из Украины экспортировано около 4 тыс. тонн свекловичного сахара, что является незначительным, однако в 13 раз превышает прошлогодний экспорт, составивший 0,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что украинские компании поставляют сахар на рынки Грузии и Словакии. Эксперты отмечают, что хотя объемы поставок в данные страны составили лишь соответственно 3 и 1 тыс. тонн, такой результат можно считать положительным, учитывая отсутствие опыта экспортных операций с сахаром в течение последних лет. «В текущих условиях профицитного внутреннего рынка сахара, залогом рентабельного развития отрасли является постоянное открытие новых рынков сбыта. В противном случае высокая рентабельность и быстрые темпы развития предыдущих лет останутся историей, и свеклосахарная отрасль снова войдет в период стагнации», - считает эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ.

По мнению специалистов, в процессе открытия экспортных возможностей ключевую роль играет государство, так как рынки сахара в большинстве стран мира максимально зарегулированы. Министерство аграрной политики и продовольствия, как представитель государства, постоянно работает в данном направлении, что неоднократно подчеркивалось в ходе заседаний круглых столов, организованных УКАБ с целью обсуждения перспектив отрасли.

Вместе с тем, эксперты УКАБ отмечают, что на мировом рынке условия для реализации украинского сахара остаются неблагоприятными. В частности, мировые цены на белый сахар и сахар-сырец снизились в течение последних четырех месяцев на 26% - до 598 и 502 долл./т соответственно. Такая же тенденция наблюдается на отечественном рынке, где оптовые цены на свекловичный сахар снизились до самого низкого уровня за последние два года - 5500 грн./т.

Согласно предварительным расчетам УКАБ, в 2011/12 МГ будет произведено около 2,31 млн. тонн свекловичного сахара, что является рекордным показателем за последнее пятилетие и на 53% больше по сравнению с предыдущим годом; рентабельность выращивания сахарной свеклы, в то же время, уменьшится по сравнению с 2010/11 МГ более чем вдвое и составит около 7%.