Депутат Бондарев: необходимо вернуться к прежней системе дотирования производителей молока и мяса

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам финансовой, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Константин БОНДАРЕВ (БЮТ) поддерживает инициативу возврата к прежней системе дотирования частных домохозяйств-производителей молока и мяса, когда дотация выплачивалась на единицу сданного на переработку сырья.

В частности, депутат поддержал законопроект народного депутата Екатерины ВАЩУК №9345, которым предлагается вернуть порядок дотирования производителей молока, существовавший до 31 декабря 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе К.БОНДАРЕВА.

"Система, введенная 1 января этого года, это переход на ручное управление с тем, чтобы обогащать бизнес, приближенный к власти. Здесь нет ничего, кроме коррупции", - сказал К.БОНДАРЕВ.

Он считает, что введенная в 2011 году система государственного дотирования производителей молока за счет аккумулирования НДС от переработчиков в специальном фонде государственного бюджета стимулирует модернизацию исключительно предприятий, принадлежащих людям, находящимся у власти. Депутат отметил, что при нынешней системе именно те, кто является властью, могут направлять средства, аккумулированные в специальном фонде государственного бюджета за счет НДС переработчиков, на модернизацию своих же производств. "Деньги будут накапливаться в одних руках. Но ситуация в целом в агропромышленном комплексе от этого не улучшится", - подчеркнул К.БОНДАРЕВ.

Также он отметил, что возврат к прежнему механизму при отсутствии системных реформ может стать просто "латанием дыр", пояснив, что поголовье крупного рогатого скота в Украине постоянно сокращается, а порядок, предлагаемый депутатом Е.ВАЩУК, поддержит в основном частные домохозяйства-производителей молока.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу «Центра социального мониторинга», около 21% руководителей предприятий молочной отрасли считают, что государственная политика направлена на сокращение производства молока и сворачивание молочной отрасли, а 55% уверены в отсутствии какой-либо целенаправленной государственной политики в этом вопросе.

По данным социологов, около 87% опрошенных руководителей предприятий-производителей молочной продукции хотели бы вернуться к прежней системе государственной поддержки, когда дотации выплачивались на литр сданного на переработку молока, а 81% ответили, что их не устраивает ситуация, которая сложилась на сегодня с выплатой госдотаций. По данным центра, 91% опрошенных ответили, что их предприятия не получали в этом году государственных дотаций за производство молока, а 29% сообщили, что даже «не слышали» о внедрении в этом году новой системы дотаций производителям молока, а именно, о субсидировании строительства ферм и комбикормовых заводов. Кроме того, 50% опрошенных слышали о новой системе дотирования, но «не могут сказать ничего определенного», и всего 19% - хорошо проинформированы о ней.

Напомним, в марте 2011 г. Кабинет министров (постановление №246) утвердил новый порядок начисления НДС и дотаций производителям молока и мяса. В частности, мясомолочные предприятия должны перечислять НДС от реализации своей продукции и закупки молочного и мясного сырья не на специальные счета для дальнейшей выплаты дотаций аграриям, а в специальный фонд государственного бюджета.

В свою очередь, государство планировало за счет аккумулированных от НДС средств выплачивать дотации за сданные на переработку молоко и мясо, а также частично компенсировать затраты физлиц на покупку установок индивидуального доения.

Все средства, которые ранее шли на выплаты дотаций производителям молока и мяса от переработчиков, идут в спецфонд госбюджета, откуда их предполагается направлять для строительства ферм, комбикормовых заводов и приобретения оборудования.

По словам директора департамента животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрея ГЕТЯ, общая их сумма таких средств с начала 2011 года составила более 500 млн. грн., однако они так и остаются в спецфонде. А.ГЕТЬ отметил, что эти деньги до сих пор не распределены и, возможно, не будут распределяться в этом году.

Справка УНИАН. В мае 2011 года депутат Верховной Рады Екатерина ВАЩУК зарегистрировала в парламенте законопроект, предлагающий вернуть выплату непосредственно производителям дотаций за сданное ими молоко и мясо на переработку за счет аккумулирования НДС от его продажи до 2015 года.