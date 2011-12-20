ВР установила границы Мариуполя и трех районов Донецкой области

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении и установлении границ города Мариуполь, Володарского, Новоазовского и Первомайского районов Донецкой области».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено изменить границі города Мариуполь, Володарского, Новоазовского и Первомайского районов Донецкой области, увеличив территорию города на 1077,0 гектара земель, в том числе за счет 207,1 гектара земель, находящих в ведении Виноградненского сельского совета Новоазовского района, и 487,0 гектара земель Лебединского сельского совета Новоазовского района, 79,0 гектара земель, находящихся в ведении Новоазовского районного совета, 136,7 гектара земель, находящих в ведении Бердянского сельского совета Первомайского района, и 167,2 гектара земель Ильичевского сельского совета Первомайского района, в то же время передав из 573,1 гектара земель, находящегося в ведении Мариупольского городского совета: 10,1 гектара земель - в ведение Касяновского сельского совета Володарского района, 559,7 гектара земель - в ведение Бердянского сельского совета Первомайского района и 3,3 гектара земель – Ильичевскому сельскому совету Первомайского района.

Также постановлением утверждена территория города Мариуполь общей площадью 18113,7 гектара, территория Володарского района общей площадью 122156,1 гектара, территория Новоазовского района общей площадью 99266,9 гектара и территория Первомайского района общей площадью 79470,1 гектара.