Российский эксперт: ограничения на рынке земли снижают цену и количество покупателей

Любые ограничения при введении рынка земли уменьшают количество покупателей и занижают цену на землю.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (Россия) Дмитрий РЫЛЬКО, комментируя намерения власти разрешить в Украине продажу земель.

Напомним, Верховная Рада Украины планирует в ближайшее время рассмотреть во втором чтении проект закона «О рынке земель». Документ предусматривает жесткие ограничения по возможности покупки земли (не более 100 га в одни руки, причем без возможности покупки земли юридическими лицами) а также аренды (не более 6 тыс. га в рамках района).

Говоря о том, как такие нормы могут отразиться на развитии сельского хозяйства, Д.РЫЛЬКО отметил, что Россия уже имеет опыт функционирования рынка земли и нужно признать, что этот опыт опровергает ряд мифов, витающих около земельного рынка. Во-первых, отметил эксперт, «сама по себе возможность покупки земли не приводит к массовой продаже земель владельцами или наоборот покупке земли аграрными компаниями. У аграрников просто «кишка тонка» на такие затраты. Во-вторых, в России юридические лица (в том числе лица с участием иностранного капитала) имеют возможность покупать земли сельскохозяйственного назначения. Это способствовало привлечению капитала в отрасль и, соответственно, ее более динамичному развитию, однако на земельном рынке все же доминирует отечественный капитал. В-третьих, цена на землю определяется не только экономикой хозяйствования, но и общеэкономическими факторами. Например, в ЕС она высока в первую очередь за счет капитализации государственной поддержки, а также более доступных ставок кредитования. В то же время, любые ограничения уменьшают количество покупателей и занижают цену».

Как отметил эксперт, в России практически нет ограничений по аренде, что способствует формированию мощных компаний, которые способны стать серьезными игроками не только на региональном, но и на национальном и в перспективе – на международному уровне. В условиях жесткой конкуренции это крайне важно.

Наконец, сказал Д.РЫЛЬКО, в РФ остаются серьезные препятствия для массовой скупки земли. К ним относятся необходимость консолидированного голосования первичных владельцев - пайщиков по всем вопросам (хотя эта законодательная норма за последние годы претерпела определенные изменения в сторону смягчения). А также высокие бюрократические барьеры при оформлении сделок на земельном рынке.

«Вообще в России земельное законодательство функционирует таким образом, что удалось сохранить в неприкосновенности систему крупных «индустриальных» полей в севообороте. Более того, чем крупнее компания, тем ей, в целом, легче работать на земельном рынке, - говорит эксперт. - Это привело к формированию группы крупных и сверхкрупных аграрных компаний. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос, но невозможно отрицать, что именно агрохолдинги стали в последние годы проводником новых технологий и инвестиций в аграрный сектор страны».

По словам Д.РЫЛЬКО, «Украина, очевидно, формирует несколько иной образ земельного рынка. В этой связи можно лишь констатировать, что чем менее привлекательными будут условия для инвесторов в Украине, тем более пристальным будет их внимание к другим аграрным экономикам, например к России или Бразилии».