Кредитные ставки на рынке превышают рентабельность 88% предприятий-производителей молока

Кредитные ставки на рынке превышают рентабельность 88,2% предприятий-производителей молока.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей хозяйств, проведенного в декабре 2011 года Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг» по заказу Деловой Рады Украины, результаты которого имеются в распоряжении УНИАН.

«На вопрос об уровне рентабельности производства 63,2% руководителей предприятий-производителей молока сообщили, что он составляет до 10%, еще 25% опрошенных отметили, что у них этот показатель от 11 до 20%», - сказал директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий ДМИТРУК.

15% из 22% предприятий в течение этого года пытались и получили кредит или открыли кредитную линию на развитие производства молока. При этом средняя кредитная ставка для предприятий-производителей молока, которые удачно или нет пытались взять кредит, составила 19,36%, а минимальная и максимальная стоимость кредитования составляла 17% и 24% соответственно.

«Таким образом, для 88,2% предприятий-производителей молока кредиты являются фактически недоступными, а еще для 7,4%, имеющих рентабельность от 21 до 30%, окупаемость проектов по развитию производства в среднем составляет около 20 лет», - подчеркнул Д.ДМИТРУК.

Основными проблемами, препятствующими развитию предприятий, их руководители назвали отсутствие дотаций и поддержки государства, низкие закупочные цены на молоко, а также отсутствие или низкий профессиональный уровень кадров.

«Этот опрос показал, что, к сожалению, говорить о возможности развития крупных производителей молока, а тем более мелких хозяйств, без дополнительной господдержки, как в странах ЕС, практически невозможно. В свою очередь, предлагаемое Минагрополитики и продовольствия Украины выделение дотаций на строительство отдельных ферм вряд ли сможет спасти всю отрасль. Решением проблемы может стать лишь механизм, повышающий рентабельность всех производителей молока либо снижающий стоимость кредитования для всех них», - подчеркнул Д.ДМИТРУК.

Социсследование было проведено методом телефонного опроса руководителей 6-8 декабря 2011 года во всех регионах Украины. В опросе приняли участие 83 руководителя молочных предприятий.

Напомним, что согласно соцопросу, проведенному в конце ноября 2011 года Центром «Социальный мониторинг» совместно с институтом социальных исследований им. Александра Яременко, 87% руководителей предприятий-производителей молока высказались за возвращение системы государственной поддержки производителей молока, существовавшей до 2011 года. 81% опрошенных не устраивает ситуация, сложившаяся с выплатой государственных дотаций производителям молока. Тогда в опросе приняли участи 140 руководителей.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 г. Кабинет министров (постановление №246) утвердил новый порядок начисления НДС и дотаций производителям молока и мяса. В частности, мясомолочные предприятия должны перечислять НДС от реализации своей продукции и закупки молочного и мясного сырья не на специальные счета для дальнейшей выплаты дотаций аграриям, а в специальный фонд государственного бюджета.

В свою очередь государство планировало за счет аккумулированных от НДС средств выплачивать дотации за сданные на переработку молоко и мясо, а также частично компенсировать затраты физлиц на покупку установок индивидуального доения.

Все средства, которые ранее шли на выплаты дотаций производителям молока и мяса от переработчиков, идут в спецфонд госбюджета, откуда их предполагается направлять для строительства ферм, комбикормовых заводов и приобретения оборудования.

По словам директора департамента животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрея ГЕТЯ, общая их сумма таких средств с начала 2011 года составила более 500 млн. грн., однако они так и остаются в спецфонде. А.ГЕТЬ отметил, что эти деньги до сих пор не распределены и, возможно, не будут распределяться в этом году.