Мораторий на продажу сельхозземель продлили до 1 января 2013 года

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрещения на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения» (№ 9586).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что до 1 января 2013 года не допускается:

купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей;

купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных потребностей.

Законом предусмотрено до 1 января 2013 года запретить внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.