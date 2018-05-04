Агрорынок накроет волна спада?

Подходит к концу 2011 год – год, когда в мировую хозяйственную систему вернулся глобальный экономический кризис. Сейчас уже с полной уверенностью можно сказать, что мы наблюдаем вторую волну спада, которая, зародившись на финансовых площадках, неизбежно в ближайшее время даст о себе знать и в остальных отраслях экономики. Три «посткризисных» года злоупотребления монетарным стимулированием, бесконтрольная эмиссия денег ведущими промышленно-развитыми странами, жизнь «взаймы», увы, не дали желаемых результатов. Более того, хроническая финансовая наркомания центральных банков и возникшая от этого эйфория позволила политикам отложить столь необходимые структурные реформы.

Какие именно тенденции ожидаются на глобальных рынках, в частности в сельскохозяйственном сегменте, спрогнозировали аналитики ФГ «Калита-Финанс».

Последствия рекордного сжатия предложения агрокультур ввиду неблагоприятных климатических условий в 2010 году мы увидели в первые два месяца 2011 года. За январь и декабрь цены на инструменты аграрного рынка взлетели еще на 45%. Однако с первыми поступлениями нового урожая котировки культур сформировали новый нисходящий тренд, в рамках которого продолжают движение и по текущий день. Рекордными показателями по производству зерна в 2011 году по сравнению с 2010 годом отличились Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Австралия.

По данным Международного Совета по зерновым культурам, производство зерна в 2012 году вырастет на 3,6% и составит 1816 млн. тонн. Такой прирост объясняется, в первую очередь, благоприятными прогнозами урожая в южном полушарии. Кроме того, значительное восстановление производства зерновых ожидается в России, Украине и Казахстане. С другой стороны, в 2012 году на 2,2% возрастет мировое потребление зерна, особенно в кормовом секторе, и составит 1826 млн. тонн. Таким образом, возвращение на рынок основных экспортеров зерновых и удачный прогноз не восполнит неудачные 2010 и 2011 года, поэтому запасы предположительно сократятся на 10 млн. тонн.

Однако стоит помнить, что дальнейшее поведение аграрного сегмента будет зависеть не только от показателей урожайности культур, но также от общего состояния мировой экономики и курса доллара. Так, например, в 2012 году ожидается заметное снижение темпов роста промышленного потребления зерновых, которое должно возрасти всего на 1,7%, до 303 млн. тонн.

Всего по рынку зерновых, млн. тонн 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (прогноз) Производство 1699 1802 1799 1752 1816 Потребление 1678 1731 1768 1786 182 Запасы год.изменение (абс.) 303 373 404 370 360 +22 +70 +31 -34 -10

Пшеница

В начале 2011 года цены на пшеницу обновили исторические максимумы, достигнув отметки $8,91 за бушель ($327,8 за тонну), а затем перешли в понижательный тренд. От верхней точки в начале года стоимость культуры упала более чем на 30% к текущему моменту. Возвращение на рынок крупнейших экспортеров вернуло цены на пшеницу к уровням 2009 года.

Многообещающий прогноз урожая зерна на 2012 год (второй по величине за всю историю) в совокупности с высоким уровнем переходящих с прошлого года запасов резко увеличили объем мирового предложения в 2011/12 году. По прогнозам, из-за более быстрого роста спроса мировые запасы на конец сезона достигнут самого высокого уровня за десятилетие.

По оценке Министерства Сельского Хозяйства США (USDA), прогноз мирового производства пшеницы в 2011-2012 годах составит 683 млн. тонн, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Совокупное потребление, по прогнозам, возрастет на 23 млн. тонн и составит 679 млн. тонн. Таким образом, запасы увеличатся на 4 млн. тонн и составят 200 млн. тонн.

Пшеница, млн. тонн 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (прогноз) Производство 607 685 679 653 683 Потребление 602 645 652 656 67 Запасы год.изменение (абс.) 132 172 199 196 200 +5 +40 +27 -3 +4

Можно с уверенностью сказать, что в изолированной среде цены на рынке пшеницы стабилизировались бы в 2012 году. Однако возможные масштабы рецессии в еврозоне не оставят без внимания товарные рынки. Стоит напомнить, что крупнейшими производителями и потребителями пшеницы являются Китай и Европа. Состояние их экономик оказывает непосредственное влияние на поведение цен на аграрном рынке. Падение спроса, а также укрепление доллара США могут спровоцировать падение котировок пшеницы.

Если учитывать технический анализ, можно увидеть нисходящий тренд, сформировавшийся со второго квартала 2010 года. Сейчас цены находятся у линии поддержки $5,70 за бушель. При пробитии указанного уровня предполагаем достижение в первой половине 2012 года значения $4,80-$5,00 за бушель.

Кукуруза

Аналогично котировкам пшеницы, цены на кукурузу в начале 2011 года обновили исторические максимумы, после чего сформировался нисходящий тренд. От годовых экстремумов культура потеряла к текущему моменту 25%.

Согласно ноябрьским исследованиям Международного совета по зерну (IGS), мировое производство кукурузы в следующем году составит 853 млн. тонн. Планируемое предложение почти на 3,3% выше показателя 2011 года, в то время как потребление вырастет на 17 млн. тонн, до 861 млн. Несмотря на увеличение предложения, запасы кукурузы в 2012 году сократятся на 8 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом и составят 123 млн. тонн.

Кукуруза, млн. тонн 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (прогноз) Производство 797 800 820 826 853 Потребление 779 784 821 844 861 Запасы год.изменение (абс.) 134 150 148 131 123 +19 +16 -2 -17 -8

Несмотря на то, что урожай в Америке, одного из крупнейших производителей культуры, был несколько ниже, чем в прошлом сельскохозяйственном году, более высокий объем производства в южном полушарии (Аргентина, Бразилия и Северная Африка), как ожидается, приведет к увеличению мирового производства кукурузы до нового рекордного значения.

При этом темпы роста промышленного спроса на культуру будут снижаться. Использование зерна для производства топливного этанола, которое в прошлом десятилетии демонстрировало колоссальный рост, как ожидается, останется на близком к прошлогоднему уровне - в 147 млн. тонн.

Принимая во внимание вышеперечисленное, а также учитывая глобальные риски мировой экономики, ожидаем в 2012 году дальнейшее снижение кукурузы до уровней осени 2010 года (4,5-5,0$ за бушель).

Рынок мяса

Определяющим фактором поведения рынка мяса (в том числе свинины) является динамика цен на зерно. Одновременно с взлетом цен на агрокультуры в первой половине 2011 года котировки свинины продемонстрировали новые максимумы, а во второй половине года вернулись к ценам первого квартала.

После неудачного 2011 года мировое производство свинины в 2012 году, предположительно, увеличится на 2% и составит рекордные 103,4 млн. тонн. Такой рост связан с восстановлением поголовья скота в Южной Корее (+21%) и Китае (+4%). Также умеренное повышение производства свинины ожидается от крупнейших экспортеров: России (+3%), США, Бразилии, Японии (по +2%), Канады (+1%).

Однако на экспорт в 2012 году пойдет всего 6,5 млн. тонн свинины, что меньше, чем годом ранее, на 1,5%. Из крупных экспортеров только США сохранит рост экспорта. Остальные страны будут работать на обеспечение внутреннего рынка.

Свинина, млн. тонн 2008 2009 2010 2011 2012 (прогноз) Производство 97,7 100,4 102,7 101,1 103,4 Потребление 97,8 100,2 102,2 100,8 102, Экспорт 6,2 5,6 6,0 6,6 6,5

Прирост потребления свинины, как и производства, прогнозируется примерно в 2%.

Таким образом, учитывая снижение объемов экспорта и все еще большие затраты фермеров на корма, ожидать сильного падения котировок на свинину не следует.

Принимая во внимание технический анализ, можно увидеть на графике сильный восходящий тренд. После проторговки на текущих уровнях 0,85-0,90$ за фунт, к середине следующего года ожидаем увидеть стоимость одного фунта свинины на уровне 1,00$.

Сахар

Мировой рынок сахара также пережил весьма «волатильные» времена в 2011 году. После падения котировок за первые 5 месяцев текущего года на 37,6% цены на сахар совершили резкий отскок вверх. Движение вверх ограничили лишь кризисные явления в еврозоне.

По данным Департамента сельского хозяйства США, производство сахара в 2012 году прогнозируется на уровне 168 млн. тонн, что на 4% больше аналогичного показателя годом ранее. Прирост мирового потребления ожидается на уровне 2%, что составит 159 млн. тонн. Прогнозируемое соотношение производства к потреблению позволило повысить прогноз запасов сахара на 0,5 млн. тонн.

Сахар, млн. тонн 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (прогноз) Производство 163,54 144,14 153,69 161,44 168,25 Потребление 152,04 153,72 154,65 156,08 159,32 Запасы 42,66 31,17 29,26 29,50 30,02

В Бразилии, крупнейшем производителе сахара, прогнозируется спад урожая на 10% из-за плохих погодных условий. Но это снижение компенсируется положительным прогнозом в ЕС и Таиланде, которые в существенной степени увеличили масштабы производства. Кроме того, давление на цены окажет российский урожай, величина которого в 2012 году по ожиданиям возрастет на 60% по сравнению с предыдущим годом.

В целом, мы ожидаем, что динамика котировок сахара в 2012 году будет определяться в большей степени макроэкономической конъюнктурой, так как фундаментальные показатели рынка находятся в относительном равновесии. В первом полугодии 2012 года прогнозируем торговлю в диапазоне 2,00-3,00$ за фунт.

ФГ Калита-Финанс