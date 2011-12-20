МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Севастополе 21-23 декабря

Севастопольское управление МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в городе 21-23 декабря и просит жителей Севастополя и туристов быть максимально осторожными.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Севастопольской гидрометеорологической обсерватории, 21 декабря ожидаются дожди и усиление юго-западного ветра скоростью до 17 метров в секунду, 22-23 декабря - дожди и усиление северо-восточного ветра до 17 м/с.

При этом температура воздуха снизится с 10-12° тепла (в среду) до 4-6° тепла (четверг-пятница).