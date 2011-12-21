Отменены ограничения на поставку продукции в ТС пяти украинским предприятиям

Отменены ограничения на поставку продукции в Таможенный союз пяти украинским предприятиям - ООО "ПО "Молис", ООО "Компания "Зевс ЛТД", ДП "Мясокомбинат "Заря", ООО "Белоцерковский молочный комбинат", ПАО "Конотопмясо".

Как сообщила сегодня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), такое решение было принято по итогам переговоров представителей уполномоченных в области ветеринарии органов государств - членов Таможенного союза и Украины.

Как отмечается в сообщении Россельхознадзора, которым располагает УНИАН, решение об отмене ограничений было связано с устранением недостатков, выявленных в ходе инспекции украинских предприятий, проведенной в период с 6 по 17 июня 2011 г. российской и казахстанской сторонами, а также с обоснованностью гарантий о соответствии этих предприятий ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза.

В ходе встречи стороны Таможенного союза обратили внимание украинской стороны на необходимость ускорения расследования по фактам нарушения нормативно-правовых актов Таможенного союза предприятием ЧАО «Мироновская птицефабрика» и по обнаружению во время инспекции на предприятии ООО «Элитекс» китайской свинины.

Кроме того, стороны решили рассмотреть возможность отмены временных ограничений на поставки на территорию Таможенного союза товаров с других проинспектированных в 2011 году украинских предприятий, после представления украинской стороной материалов по устранению нарушений, выявленных в результате инспекции или с учетом результатов их очередной совместной инспекции.

Участники переговоров договорились рассмотреть возможность применения единого подхода в оценке и аттестации предприятий третьих стран, поставляющих свою продукцию на территорию Таможенного союза и Украины, а также единого подхода при введении ограничений на поставки в Таможенный союз и Украину товаров, произведенных с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм государств сторон.