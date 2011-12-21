Кабмин утвердил минимальные цены на отдельные виды импортного алкоголя

Кабинет Министров Украины утвердил минимальные цены реализации отдельных видов импортного алкоголя, прировняв их с ценами, действующими для алкоголя, производимого отечественными предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК со ссылкой на соответствующее решение, принятое сегодня на заседании Кабмина.

«Это касается импортного алкоголя, чтобы выровнять, поставить в равные условия с действующими минимальными ценами на отечественные алкогольные напитки», - сказал министр, добавив при этом, что минимальные цены для импортного алкоголя вступят в силу с 1 января 2012 года.