Парламент Крыма выделил почти 9 тыс. га земли обществу охотников и рыболовов

Верховная Рада Крыма сегодня на пленарном заседании выделила организации «Общество охотников и рыболовов «Кедр» более 8,8 тыс. гектаров охотугодий в районе так называемой Большой Алушты в пользование сроком на 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали 69 из 83 депутатов, принимавших участие в голосовании (всего в парламенте Крыма - 100 депутатов).

Вопрос несколько раз не набирал нужного количества голосов. Депутаты поддержали решение о выделении земли только после заседания фракции Партии регионов, созванного крымским спикером-«регионалом».

Депутат Александра КУЖЕЛЬ пообещала обратиться в прокуратуру.

Председатель Рескомитета по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ уверяет, что земля передается охотникам и рыболовам законно.

Между тем по информации «Украинской правды» (статья 2009 года «Янукович приютив у "Межигір’ї"... мисливський клуб депутатів-регіоналів»), организация «Общество охотников и рыболовов «Кедр» зарегистрирована в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в ноябре 2008 года, а ее учредителями являются три физлица: Юрий БОЙКО, Владимир ДЕМИШКАН и Сергей ТУЛУБ.

Издание отмечает, что «Кедр» зарегистрирован по одному почтовому адресу с «Межигорьем».