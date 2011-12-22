АМКУ оштрафовал Литинский молочный завод и «Бершадьмолоко»
11:09, 22 декабря 2011Агро
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Винницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЧАО «Литинский молочный завод» и ПАО «Бершадьмолоко» в целом на 10 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Винницкого областного территориального отделения АМКУ.
Как показало расследование, данные предприятия в период с 16 апреля по 31 мая 2010 года одновременно и безосновательно установили одинаковую закупочную цену на молоко.
Такие действия привели к ограничению конкуренции на рынке и ущемлению интересов потребителей. По сообщению пресс-службы, ответчики признали и прекратили нарушение и обязались уплатить штраф в государственный бюджет.
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