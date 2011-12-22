Декларирование доходов при покупке земли приведет к спекуляциям — участник рынка

Декларирование доходов при покупке сельскохозяйственной земли, предусмотренное новой редакцией законопроекта «О рынке земель», приведет к спекуляциям на рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генеральный директор компании Agrogeneration/Agrofuel Асад ЛАПШ сегодня на пресс-конференции.

«Закон, на наш взгляд, разделяет общество на касты. Если подумать, каким образом житель села сможет приобрести 100 или 500 га, когда в законе нужно декларировать доход... Фактически у них никогда не получится купить ни один гектар земли. В реальности будут в конечном счете спекуляции на рынке земли. Основными землевладельцами будут компании, учреждения, лица, которые не являются профессионалами, не являются сельхозпроизводителями, которые в свою очередь будут сдавать эту землю в субаренду или аренду сельхозпроизводителям», - считает он.

По мнению А.ЛАПША, ограничения по аренде земли в одном районе 6 тыс. га и не более 5% от общей площади сельхозземель в области являются экономически не обоснованными.

«Есть ограничения на площадь, которую можно будет купить, — 100 гектаров. Мы знаем, что фермерское хозяйство с 1 тыс. гектаров не может себе позволить купить современный трактор либо комбайн либо инвестировать в инфраструктуру», - добавил он.

По оценкам гендиректора компании, закон очень сырой и требует пересмотра большинства статей.

«Детали и основные положения закона не позволяют рассчитывать на развитие сельскохозяйственного бизнеса и производства в Украине», - резюмировал А.ЛАПШ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель». В ближайшее время парламент планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Документ предусматривает жесткие ограничения по возможности покупки земли (не более 100 га в одни руки, причем без возможности покупки земли юридическими лицами), а также аренды (не более 6 тыс. га в пределах района).