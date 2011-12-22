ВР внесла изменения в закон о компенсации лизинговых платежей в сельском хозяйстве

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” (№ 9026).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 270 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено внести изменения в статью 13 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”. Ими предусмотрена финансовая поддержка субъектов ведения хозяйства агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей. Удешевление кредитов осуществляется в режиме кредитной субсидии и заключается в субсидировании части платы (процентов) за использование кредитов, предоставленных банками в национальной и иностранной валюте.

Компенсация лизинговых платежей заключается в частичном возмещении оплаченных субъектами ведения хозяйства агропромышленного комплекса лизинговых платежей за приобретенные технику и/или оборудование для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

Законом предусмотрено, что кредитная субсидия и/или компенсация лизинговых платежей предоставляются лицам, которые являются субъектами ведения хозяйства агропромышленного комплекса. Кредитная субсидия и/или компенсация лизинговых платежей предоставляются на конкурсной основе субъектам ведения хозяйства агропромышленного комплекса по кредитам, привлеченным в текущем году, переходным кредитам, привлеченным в предыдущие годы, и/или договорам финансового лизинга текущего или предыдущих лет.

В соответствии с законом, компенсации подлежит часть лизинговых платежей субъектов ведения хозяйства агропромышленного комплекса, оплаченных в соответствии с договорами финансового лизинга техники и/или оборудования для агропромышленного комплекса, что используются этими субъектами в хозяйственной деятельности.

Компенсация лизинговых платежей предоставляется субъектам ведения хозяйства агропромышленного комплекса за технику и оборудование, приобретенные на условиях финансового лизинга согласно перечню, определенному Кабинетом министров Украины за оплаченные:

лизинговый платеж в объеме 40 процентов стоимости предмета лизинга, к которому относятся отечественная техника и/или оборудование для агропромышленного комплекса или техника и/или оборудование для агропромышленного комплекса иностранного производства, в случае, если соответствующие аналоги не производятся в Украине;

комиссионное вознаграждение лизингодателю в размере полторы учетной ставки Национального банка, действующей на дату начисления процентов, за пользование предметом лизинга, но не выше размеров, предусмотренных договорами финансового лизинга.

Размер компенсации лизинговых платежей ежегодно обнародуется Кабинетом министров Украины не позже 1 марта текущего бюджетного года.

Законом предусмотрено, что среднесрочные и долгосрочные кредиты используются также для: приобретения, в том числе на условиях финансового лизинга, основных средств сельскохозяйственного производства отечественного и иностранного производства, аналоги которого не производятся в Украине, в частности сельскохозяйственной и оросительной техники, а также техники и оборудования для механизации процессов в животноводстве и птицеводстве, оборудования для перерабатывающей отрасли, оборудования для переработки сельскохозяйственных отходов и сырья, отходов заготовки древесины леса, в том числе в биотопливо и другие альтернативные виды энергии, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины.

Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки субъектам ведения хозяйства агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей, осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Распорядители бюджетных средств низшего уровня подают в установленный законодательством срок центральному органу исполнительной власти по вопросам аграрной политики отчетность об использовании средств субсидирующих кредитов и средств компенсации лизинговых платежей.

В соответствии с законом, в случае установления контролирующими органами факта незаконного получения и/или нецелевого использования кредитной субсидии и/или компенсации лизинговых платежей, взыскание осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.

Объемы средств, которые направляются на финансовую поддержку субъектов ведения хозяйства агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей, устанавливаются Законом Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Кабинет министров Украины ежегодно принимает постановление о режиме предоставления кредитной субсидии и компенсации лизинговых платежей.