Новый закон пытается заменить право собственности на землю на право аренды — юрист

Новая редакция закона «О рынке земель» преследует цель заменить право собственности на земли сельскохозяйственного назначения на преимущественное право аренды.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал старший юрист адвокатского объединения Arzinger Станислав ГЕРАСИМЕНКО в четверг, 22 декабря, на пресс-конференции.

«Новая редакция закона предполагает не допускать собственников к эффективному производству, поскольку основная цель этого закона — заменить эффективное владение землей, право собственности на то, чтобы было преимущество права аренды», - сказал он.

По оценкам юриста, если мораторий на продажу земель сельхозназначения будет существовать еще год, то «данный закон выглядит как замена одного моратория, то есть моратория для продавцов земли, на мораторий для покупателей земли».

С.ГЕРАСИМЕНКО акцентировал внимание на то, что в новой редакции из перечня покупателей земли изъяли фермерские хозяйства.

«Мы здесь видим разрыв между теми декларациями, которые провозглашают первые лица государства и теми тактическими мероприятиями, которые запланированы для реализации этой политики», - считает он.

Вместе с тем, директор департамента рынка и оценки земель Государственного агентства земельных ресурсов Владимир ФЕНЕНКО отметил, что в новой редакции законопроекта в списке покупателей сельхозземель оставили фермерские хозяйства, которые не менее пяти лет работают на земле.

Юрист также отметил, что путем создания Государственного земельного банка, запланированного к 1 июня 2012 года, государство монополизирует кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет того, что только этот банк сможет выступать залогодержателем земель сельхозназначения для товарного сельхозпроизводства.

С.ГЕРАСИМЕНКО добавил, что государство — неэффективный собственник, к тому же источники для кредитования банком сельхозпроизводителей и выкупа земель неизвестны. При этом в госбюджете 2012 года средства для этих целей не запланированы.

В свою очередь В.ФЕНЕНКО сообщил, что текущая редакция законопроекта будет дорабатываться к рассмотрению парламентом во втором чтении, которое запланировано на 10-15 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель». В ближайшее время парламент планирует рассмотреть во втором чтении проект закона «О рынке земель». Документ предусматривает жесткие ограничения по возможности покупки земли (не более 100 га в одни руки, причем без возможности покупки земли юридическими лицами) а также аренды (не более 6 тыс. га в рамках района).