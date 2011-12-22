ВР уточнила полномочия органов власти относительно распоряжения землями

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный и Лесной кодексы Украины относительно сохранения лесов» (№ 8489).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 282 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено перераспределение полномочий между Кабинетом министров Украины и Советом министров Автономной республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими, районными госадминистрациями относительно передачи земельных участков в собственность и в постоянное пользование, изъятия земельных участков государственной собственности.

Также уточнена сфера применения полномочий сельских, поселковых, городских советов, органов исполнительной власти относительно распоряжения землями до разграничения земель государственной и коммунальной собственности.