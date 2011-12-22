В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Крыму.

На полуострове ожидаются дождь, переходящий в снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду.

«Могут возникнуть сложности в работе транспорта, при проведении аварийно-восстановительных и высотных работ. Обледенение и порывистый ветер могут повлечь за собой повреждение или обрыв ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных рекламных конструкций и новогодних елок, нарушения в работе систем ЖКХ», - предупредили в МЧС.

Спасатели советуют жителям Крыма и туристам не ходить в горы и не выезжать на рыбалку и охоту.

МЧС просит владельцев автомобилей по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов во время гололеда и при ограниченной видимости.