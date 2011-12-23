Винницкая область увеличила производство сахара на 47%

Сахарные заводы Винницкой области в сезоне 2011 года увеличили производство сахара на 46,7%, или на 140 тыс. тонн, по сравнению с 2010 годом - до 440 тыс. тонн.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА.

«В Винницкой области произведено 440 тыс. тонн сахара, это на 140 тыс. тонн больше чем в прошлом году. И это не предел», - сказал он.

По словам Н. ДЖИГИ, в сезоне 2011 года в регионе работало 14 сахарных заводов.

Он напомнил, что в 2011 году было посеяно 72 тыс. га под сахарной свеклой, а в 2012 году будет посеяно 105 тыс. га под сахарной свеклой.