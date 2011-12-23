В Донецкой области в ноябре больше всего подорожали яйца, а подешевел сахар

В Донецкой области в ноябре, по сравнению с октябрем текущего года, больше всего подорожали яйца – на 10%, а подешевел сахар – на 6,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В сообщении отмечается, что за ноябрь 2011 года действующие на потребительском рынке области цены возросли, по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,3%, по сравнению с декабрем 2010 года – на 4,6%.

Так, в течение ноября т.г. подорожали мясо и мясопродукты, а также рыба и продукты из рыбы – на 0,4%, сливочное масло – на 1,3%, молоко и кисломолочные продукты – на 2,1%, сыр и творог – на 2,4%, яйца – на 10%.

Статистики также констатировали, что в области снизились по сравнению с октябрем цены на сахар – на 6,3%, рис – на 5,9%, гречневую крупу – на 4,5%.

Справка УНИАН. В Донецкой области индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре 2011 года составил 100,3% , с начала года – 104,6%.