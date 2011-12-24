Гослесагентство по итогам года увеличит объемы реализации на 40% - до 5 млрд. грн.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины по итогам 2011 года увеличит объемы реализации на 40% по сравнению с 2010 годом - до 5 млрд. грн.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Виктор СИВЕЦ в интервью изданию “Зеркало недели. Украина” (№47, 23 - 29 декабря 2011 г.).

“Объемы реализации предприятий Гослесагентства в текущем году увеличились почти на 40%, что в денежном эквиваленте составляет более 5 млрд. грн.”, - сказал он.

По словам В.СИВЦА, в 2011 году Гослесагентство на 6,4% перевыполнило план создания новых лесных культур - до 47 тыс. га, в том числе 22 тыс. га новых лесов на малопродуктивных и эрозионно опасных землях.

В.СИВЕЦ отметил, что стоимость посадки одного гектара леса составляет 4,4 тыс. грн. При этом из госбюджета в 2011 году на лесоразведение было направлено 96 млн. грн.

“Большинство новых лесов было создано на собственные средства лесохозяйственных предприятий”, - сказал он.

По словам В.СИВЦА, Гослесагентство полностью обеспечивает нужды украинских деревообрабатывающих предприятий.

“Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что ни разу на аукционах (по продаже необработанной древесины - УНИАН) не было реализовано 100% представленной к продаже древесины. Так, в течение 2011 года на общие аукционы было выставлено 2,621 млн. куб. метров древесины. А выкуплено 2,044 тыс. куб. м, то есть только 78% от общего объема выставленной на продажу заготовки. На специальных аукционах деревообработчикам было предложено 2,760 млн. куб. м, из которых фактически было реализовано 2,514 млн. куб. м, что составляет 91,1% от общего количества древесины заготовки, выставленной на продажу”, - сказал он.

В.СИВЕЦ также сообщил, что экспорт древесины в круглом виде насчитывает около 27% от общего объема ее заготовки. При этом более 50% в структуре экспорта - это дровяная древесина твердолиственных пород для технологических нужд, технологий переработки которой в Украине нет, а оставшаяся часть экспорта - преимущественно пиловочник хвойных пород, переработать который наши деревообработчики не в состоянии из-за отсутствия надлежащего технического потенциала.