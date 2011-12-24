Гослесагенство уже реализовало украинцам около 1 млн. елей и сосен

Государственное агентство лесных ресурсов Украины на сегодня уже реализовало украинцам около 1 млн. новогодних елей и сосен.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Виктор СИВЕЦ в интервью изданию “Зеркало недели. Украина».

“На сегодняшний день законным путем уже реализовано почти 1 млн. елей и сосен, выращенных на специальных плантациях. В целом же наши предприятия готовы поставить к реализации в декабре около четырех-пяти миллионов деревьев”, - сказал он.

По словам В.СИВЦА, стоимость новогодних деревьев в 2011 году должна сохраниться на уровне прошлого года и составить 50-52 грн.

“В этом году лесные красавицы будут стоить в среднем 50-52 грн., то есть не больше, чем в прошлые годы. А все полученные от продажи средства будут направлены на создание новых лесов”, - сказал он.

Как сообщалось, в 2011 году Гослесагентство внедрило практику контроля за соблюдение законности вырубки и реализации новогодних елей и сосен при помощи специальных электронных чипов, которые крепятся на всех законно реализуемых деревьях.